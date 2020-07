Benzema loodst Real Madrid naar 34ste landstitel

Zoals zo vaak dit seizoen was het Karim Benzema die Real op voorsprong zette. In het kleine Estadio Alfredo Di Stéfano, waar de ploeg speelt wegens de verbouwing van Bernabeu, rondde de Franse spits een voorzet van Luka Modric af. Het betekende zijn 20e doelpunt dit seizoen in de competitie. Benzema maakte uit een strafschop ook nog de 2-0, nadat een strafschop in tweeën door Sergio Ramos en de Fransman was afgekeurd. Vicente Iborra verschalkte doelman Thibaut Courtois nog met een fraaie kopbal (2-1).



Barcelona, dat moest winnen en vervolgens nog eens moest hopen op een misstap van Real, kwam in eigen huis vroeg op achterstand. José Arnáiz tikte na een kwartier de 1-0 binnen. De thuisploeg, met Frenkie de Jong als invaller, had lang nodig om op gelijke hoogte te komen. Lionel Messi maakte na ruim een uur spelen uit een vrije trap gelijk. Osasuna eindigde de wedstrijd met tien man omdat Enric Gallego na een elleboog met rood van het veld moest, maar won alsnog door een laat doelpunt van Roberto Torres.