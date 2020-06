Benzema is legendarische Puskas voorbij op topscorerslijst Real Madrid

Benzema heeft nu in alle competities 243 keer gescoord voor Real, een keer vaker dan de legendarische Hongaar Puskas. De spits, die bezig is aan zijn elfde seizoen in Madrid, maakte 164 goals in La Liga, 52 in de Champions League, 21 in de Copa del Rey, 3 op het WK voor clubs, 2 in de strijd om de Spaanse Super Cup en 1 om de Europese Super Cup.