Benzema in L’Équipe: ‘Dat Mbappé voor Real zal spelen, is een kwestie van tijd’

Op de vraag of Mbappé ooit voor Real Madrid zal spelen, antwoordt Benzema zonder twijfel: ,,Kylian heeft zelf al aangegeven dat het tijd is voor iets anders. Op een dag zal hij voor Real Madrid spelen. Ik weet niet wanneer, maar het is een kwestie van tijd. Hij zal komen.”

Benzema, dit seizoen al goed voor 9 goals en 7 assists in 9 wedstrijden, geeft aan dat Real nog steeds “de beste club ter wereld” is. ,,We zijn een club in wederopbouw (na het vertrek van Zidane, red.). We moeten investeren in jonge spelers, zodat ze op een dag geweldige voetballers worden. Ik ben hier om hen te helpen. Ik wil ze verbeteren. Daar krijg ik veel voldoening van.”