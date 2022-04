Benzema helpt Real Madrid toch aan zege in Sevilla na slechte start

Sevilla kwam na 21 minuten op voorsprong via Ivan Rakitic. De Kroatische middenvelder krulde een vrije trap door het slechte muurtje van Real Madrid, waarna Thibaut Courtois geen redding meer kon brengen. Na 25 minuten spelen kwam Sevilla zelfs op 2-0, toen Érik Lamela scoorde na goed voorbereidend werk van de Mexicaanse international Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, die in het verleden voor FC Twente en FC Porto speelde.

Zes minuten na rust maakte Real Madrid-aanvaller Rodrygo al de 2-1, waarmee het begin voor de ‘remontada’ er was. Zijn Braziliaanse aanvalspartner Vinícius Júnior dacht een kwartier voor tijd ook te scoren, maar zijn goal werd afgekeurd wegens hands. Het duurde uiteindelijk tot de 82ste minuut voor Nacho de 2-2 had gemaakt. Daarmee was het geloof van Sevilla helemaal weg en Karim Benzema strafte dat af door in de 92ste minuut de winnende 2-3 te maken op aangeven van Rodrygo, die aan het begin van de tweede helft was ingevallen voor middenvelder Eduardo Camavinga.