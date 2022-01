Bent Viscaal hoopt na Formule 2 op de koningsklasse: ‘Alleen goed racen is niet genoeg’

Het was een enorme overgang, van de hitte in Abu Dhabi naar de kou in Nederland. „Maar het is ook wel weer lekker om in het vertrouwde Twente te zijn”, vertelt Bent Viscaal. Hij zag op 12 december in de oliestaat live hoe Max Verstappen op sensationele wijze de wereldtitel behaalde. „Die ontknoping ga ik nooit meer vergeten. Het is niet voor te stellen dat in een seizoen, na al die races en al die kilometers, twee coureurs gelijk staan en het aankomt op de allerlaatste ronde. Onze pitbox zat onder de Max Verstappen-tribune. Het was wel een vreemde gewaarwording om zo ver van huis keiharde muziek van onder meer Frans Duijts en Django Wagner te horen. De mensen van mijn team wisten helemaal niet wat ze overkwam.”