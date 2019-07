Bent hangt schoenen aan de wilgen, Ayew definitief naar Crystal Palace

Ajax volgt 18-jarige Deen

Ajax heeft naar verluidt interesse in Frederik Winther, meldt Nordcibet. Het 18-jarige talent speelt bij Lyngby BK in de hoogste Deense competitie. Ook PSV, New York Red Bulls en enkele Italiaanse clubs zouden interesse hebben in de verdediger. Zijn transferwaarde: 2 miljoen euro.

Ayew keert terug in Premier League

Crystal Palace neemt Jordan Ayew definitief over van Swansea City. De Franse spits die uitkomt voor Ghana kwam afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor de Premier League-club. In het voetbalwalhalla kwam hij tot twintig wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Met de transfer van Ayew is zo'n 3 miljoen euro gemoeid.

Jordan Ayew (L) en Kevin de Bruyne.

Bent stopt op 35ste met voetballen

Voormalig international en spits van Tottenham Hotspur, Aston Villa en Sunderland hangt zijn schoenen aan de wilgen. De 35-jarige Darren Bent zat na zijn vertrek bij Derby County in de zomer van 2018 zonder club. Na 211 goals in 558 wedstrijden vond hij het wel mooi geweest. In 2006 debuteerde Bent voor het Engelse nationale team. In dertien interlands scoorde hij vier keer.

Darren Bent als spits van Spurs in 2008.

De Rossi definitief naar 'droomclub’ Boca Juniors

De Rossi speelde de afgelopen achttien jaar liefst 616 wedstrijden voor AS Roma en kwam daarnaast nog 117 keer uit voor Italië, waarmee hij het WK 2006 won. De in Rome geboren middenvelder had een punt achter zijn loopbaan kunnen zetten toen in mei duidelijk werd dat AS Roma niet meer met hem verder wilde, maar De Rossi had nog een droomclub waar hij ooit nog voor wilde spelen: Boca Juniors, de Argentijnse grootmacht uit het havengebied van Buenos Aires.

De Rossi, die gisteren 36 jaar werd, tekent waarschijnlijk een contract voor een paar maanden bij Boca Juniors. Daarna gaan speler en club kijken of ze nog met elkaar verdergaan.