Benjamin Mendy nog zeker twee maanden in hechtenis, proces gepland voor 24 januari

Het onderzoek naar Benjamin Mendy draait rond vier verkrachtingen en één geval van seksueel misbruik in de periode tussen oktober 2020 en augustus 2021. Drie personen boven de zestien jaar zouden een klacht ingediend hebben tegen de Fransman, die is opgepakt door de politie. In afwachting van het resultaat van het onderzoek heeft Manchester City de speler tijdelijk geschorst. Louis Saha Matturie (niet te verwarren met de voormalig spits), een veertigjarige vriend van Mendy, is ook opgepakt op verdenking van vier verkrachtingen.



De 27-jarige Mendy speelt sinds de zomer van 2017 voor Manchester City, dat hem destijds bij AS Monaco wegplukte voor een kleine 60 miljoen euro. Eerder kwam hij in eigen land ook uit voor Le Havre en Olympique Marseille. Veel plezier beleefde Manchester City mede door blessures nog niet aan Mendy, die vooral opviel met zijn fratsen naast het veld. Zo kwam hij in januari nog in opspraak nadat hij tijdens een nieuwjaarsfeestje de coronaregels overtreden had. Hij staat na 75 duels op twee goals en twaalf assist voor City, waarmee hij al wel drie keer de Premier League won.