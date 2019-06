Benítez stapt op bij Newcastle United

Kiki Bertens behoudt plek vier

7:56 Kiki Bertens heeft de vierde plaats op de wereldranglijst behouden. De Wateringse tennisster kwam afgelopen week niet in actie, maar zag haar positie niet in gevaar komen. Een week voor de start van Wimbledon komt Bertens deze week wel in actie bij het sterk bezette toernooi van Eastbourne.