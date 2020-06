Benfica verzuimt te profiteren van nederlaag FC Porto bij herstart Portugese competitie

Eredivisie Supporters loyaal: verkoop seizoen­kaar­ten al op helft van totaal vorig jaar

22:37 Voetbalsupporters tonen massaal hun loyaliteit aan hun favoriete club. Bij alle eredivisionisten zijn in totaal al ruim 111.000 seizoenkaarten verkocht. Dat is bijna de helft van het totale aantal seizoenkaarten dat vorig seizoen aan de man werd gebracht. Opmerkelijk, omdat de verwachting is dat een flink deel van het komende seizoen zonder publiek wordt afgewerkt.