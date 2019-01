Benfica verder met Bruno Lage als coach

Lundqvist speelt pokerspel, NAC schaakt op meer borden

6:35 In de zoektocht naar versterkingen wordt het technisch hart van NAC geconfronteerd met twijfelende spelers of spelers die door hun club aan het lijntje worden gehouden. Omdat Ramon Pascal Lundqvist (21) zijn beslissing om in te gaan op de aanbieding van NAC steeds weer voor zich uitschuift, heeft de Bredase club besloten om door te schakelen en zijn blikveld te verleggen. De middenvelder van Jong PSV heeft vanwege Griekse interesse NAC in de wachtstand gezet, terwijl de club geen tijd heeft om te wachten.