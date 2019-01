Benfica op zoek naar nieuwe coach na ontslag Rui Vitória

Benfica verloor woensdag met 2-0 bij Portimonense en staat na vijftien speelronden op de vierde plaats met zeven punten achterstand op koploper FC Porto.



Vitória had het al langer moeilijk in Lissabon. Benfica strandde, achter Bayern München en Ajax, in de groepsfase van de Champions League. In december werden de resultaten van de Portugese club beter. De nederlaag van woensdag werd Vitória toch fataal.



Vitória was sinds 2015 hoofdtrainer van Benfica, waarmee hij in 2016 en 2017 de Portugese landstitel behaalde. Bruno Lage, trainer van het tweede elftal, neemt voorlopig de taken als coach van het eerste team op zich. Benfica speelt zondag in de competitie een thuiswedstrijd tegen Rio Ave.