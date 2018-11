Benfica onder hoogspanning in duel met Ajax

In crisissfeer leeft Benfica toe naar het belangrijke thuisduel van morgen met Ajax in de Champions League. De Portugese club is er alles aan gelegen te breken met een serie slechte resultaten. Het is ook de vraag of trainer Rui Vitória, tot voor kort luid bejubeld, zich een vierde nederlaag op rij kan permitteren.

Benfica verloor na het eerste duel met Ajax (0-1) ook in de competitie van Belenenses (0-2) en Moreirense (1-3). Fans van de landskampioen van 2014, 2015, 2016 en 2017 wapperden vrijdag met witte zakdoekjes na de derde treffer van het bescheiden Moreirense voor rust. Ze schreeuwden luidkeels om het ontslag van Vitória.

Voorzitter Luís Filipe Vieira heeft inmiddels zijn vertrouwen uitgesproken in de trainer die Benfica na 2015 de derde en vierde landstitel op rij bezorgde. Hij benadrukte ook hoe belangrijk de Champions League voor zijn club is. ,,Ik beschouw dat niet als extra druk", reageerde Vitória dinsdagmiddag op zijn laatste persconferentie voor het duel met Ajax. ,,Ik ben ook niet met mijn positie bezig. Winnen van Ajax, dat is het enige wat nu voor mij telt.”

,,Na de klassieker van vorige maand tegen Porto was alles nog fantastisch", doelde hij op een nipte zege op de grote rivaal (1-0). ,,In Amsterdam hebben we een beetje ongelukkig verloren. Maar het kan niet zo zijn dat we er nu niets meer van kunnen. We moeten hard werken om hier weer uit te komen. Daar hebben we ook het publiek bij nodig. Die steun in ontzettend belangrijk. Het gaat nu niet om trainer Vitória. Het gaat om het elftal.”

Benfica heeft een achterstand van vier punten op Ajax en Bayern München. Alleen een zege op de nummer twee van Nederland brengt de club uit Lissabon weer terug in de race om de bovenste plaatsen van de poule. Als Benfica voor de vierde keer op rij verliest, dan is het avontuur in de Champions League over twee groepsduels definitief voorbij. ,,We zullen met durf en vertrouwen moeten spelen", zei Vitória. ,,Ik heb alle vertrouwen dat mijn ploeg juist nu het juiste signaal gaat afgeven."