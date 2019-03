Benfica geeft zeker lijkende overwinning weg tegen Belenenses

Zidane terug als trainer van Real Madrid, Solari ontslagen

11 maart Zinédine Zidane keert per direct terug bij Real Madrid, dat maakte de club vanavond bekend. De succescoach van de afgelopen jaren neemt de taak over van Santiago Solari die het veld moet ruimen na een tegenvallend seizoen, waarin Madrid al begin maart op alle fronten is uitgeschakeld. Zidane krijgt een contract dat in de zomer van 2022 afloopt.