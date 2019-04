Benfica-fan reist naar verkeerde Frankfurt

Kartrekker Nathan Rutjes hard op weg de 'lachende vierde’ te worden met Groene Ster

18:23 De deceptie was in Breda zó groot dat zelfs de man die het scorebord moest bijhouden er voortijdig mee op was gehouden. Na negentig minuten gaf de muur van LED-lampjes 2-6 aan, maar de nederlaag voor de koploper was afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Groene Ster nog wat pijnlijker dan dat: het werd 2-7. De grote man bij Groene Ster? Oud-prof Nathan Rutjes.