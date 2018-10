Benfica-coach Vitória heeft plan klaar: ‘We moeten goed omschakelen’

De Portugezen hebben in de groep drie punten na de 2-3 overwinning bij AEK Athene en het verlies tegen Bayern München. Dat is één punt minder dan Ajax, de koploper in poule E met vier punten na twee duels.



Vitória wil tegen Ajax zeker niet alleen maar verdedigen. ,,Natuurlijk zullen we moeten verdedigen, maar we willen het Ajax ook lastig maken. We zullen heel geconcentreerd moeten zijn en tijdens de wedstrijd goed moeten omschakelen.” Volgens de coach van de Portugese koploper zullen met twee sterke ploegen de kleine duels het verschil maken.