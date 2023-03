Benfica beloont ex-PSV-trainer Roger Schmidt met nieuw driejarig contract

Voetbalpod­cast | ‘Als Ajax nu kan tekenen voor plek twee doen ze het’

Is Ajax wel een ploeg die kan achtervolgen of willen ze liever leider zijn? Van de Keuken Kampioen Divisie naar de top van de eredivisie en door naar Oranje. De waarde van de KKD. Een aanvoerdersband afpakken en de impact hiervan op een speler en groep en het moeras van Vitesse. Etienne Verhoeff neemt het door met Johan Inan. Bovendien belt hij in Op weg naar de eredivisie met Adrie Poldervaart, trainer van De Graafschap.