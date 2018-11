Bendtner legt zich neer bij korte gevangenisstraf

Bendtner weigerde aanvankelijk de cel in te gaan en de boete van ongeveer 200 euro te betalen. De 81-voudig Deens international gaf weliswaar toe dat hij de taxibestuurder mishandelde, maar volgens hem handelde hij uit zelfbescherming. Toch besloot hij woensdag om de gevangenisstraf alsnog te accepteren.

Bendtner, die vroeger voor Arsenal en Juventus speelde, staat dit seizoen in de spits bij het Noorse Rosenborg. Hij bood eerder al zijn excuses aan richting fans van teamgenoten. ,,Het is niet goed dat dit afleidt van de prestaties van de club. Het spijt me dan ook dat het zo allemaal is gelopen. Ik ben geen vechter, maar ik bescherm mijn dierbaren. Op en buiten het veld."