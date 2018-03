Ben Yedder voor het eerst bij Franse selectie

Hockeyers openen in Breda tegen Argentinië

12:51 Het Nederlands mannenhockeyteam opent de 37ste en allerlaatste editie van de Champions Trophy op 23 juni tegen Argentinië. Een dag later volgt België. Pakistan, Australië en India zijn de andere tegenstanders in het zeslandentoernooi, dat wordt afgewerkt in Breda en tot en met 1 juli duurt .