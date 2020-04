Belgische voetbalbond gaat competitiestop toelichten aan UEFA

West-Bra­bants voetbalsuc­ces in Thailand: De Leeuw scoort in de jungle

13:00 Melvin de Leeuw maakte op 6 mei 2011 het laatste doelpunt voor RBC in het betaalde voetbal. Bijna negen jaar later scoort de voetballer uit Bergen op Zoom voor Chiangmai United in het noorden van Thailand.