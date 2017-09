Belgische Van Uytvanck pakt toernooizege in Quebec

Van Uytvanck leek in Quebec in eerste instantie niet op weg naar haar tweede toernooizege. Babos had de overhand in de eerste set en won de set met een break met 7-5. Maar daarna werd de Belgische nummer 98 van de WTA-ranking steeds sterker en greep met de enige breakkans die ze kreeg de set met 6-4. In de derde set was Van Uytvanck duidelijk de betere speelster en brak ze de opslagbeurt van de Hongaarse drie keer. Na iets meer dan twee uur spelen greep ze met 6-1 de winst.



De Belgische won in 2013 het toernooi van Taipei door haar landgenote Yanina Wickmayer te verslaan.