Belgische topper tussen Genk en Club Brugge onbeslist

Nishikori vervangt Del Potro in ATP Finals

21:18 Kei Nishikori is officieel toegevoegd aan het keurkorps dat vanaf 11 november aantreedt in Londen voor de ATP Finals, het slottoernooi met de beste acht spelers van het jaar. De Japanner profiteert van de afmelding van de Argentijn Juan Martin del Potro, die door een zware knieblessure voorlopig is uitgeschakeld.