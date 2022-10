Belgische schaatsbond kan om financiële redenen alleen Bart Swings naar wereldbeker sturen

Tim van Rijthoven kansloos onderuit in Florence

Tim van Rijthoven heeft in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Florence een kansloze nederlaag moeten incasseren. De 25-jarige Brabander, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt, werd binnen een uur verslagen door de Zweedse qualifier Mikael Ymer: 1-6 2-6.

11 oktober