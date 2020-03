Belgische profclubs eisen duidelijkheid over einde seizoen

De open brief is afkomstig van bijna de gehele K11; clubs uit de hoogste afdeling met uizondering van Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent en Standard Luik. Van die elf verenigingen verzoeken er negen dat het Pro League-seizoen definitief wordt gestaakt. Alleen Antwerp en Charleroi willen, als het mogelijk is, nog voetballen.

Niet per se eensgezindheid dus onder de clubs. Wat de open brief, die ook is ondertekend door de acht Eerste Klassers, dan ook met name hekelt, is het gebrek aan duidelijkheid van de Raad van Bestuur. ,,We rekenen op u om die verantwoordelijkheid te nemen‘’, valt er te lezen. ,,Anders zien we ons genoodzaakt een buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen om wél de nodige beslissingen te nemen voor het voetbal en de volksgezondheid.‘’