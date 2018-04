Belgische media: Einde seizoen voor Vermeer

Maaskant baalt van speeldag: 'NAC - Willem II hoort op zaterdagavond'

9:12 Er scheen een zonnetje, maar verder? Robert Maaskant kan het zich zo één twee drie niet meer voor de geest halen. ,,Ik weet er eigenlijk niks meer vanaf. Deze 4-0 was in die tijd vrij normaal." De trainer die NAC naar de grootste zege op Willem II in een halve eeuw dirigeerde, zegt het op een voor hem kenmerkende manier van praten. Achteloos, alsof het eigenlijk niet zoveel voorstelt.