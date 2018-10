Belgische fans: Dit raakt ons in het hart

Slechte beurt Bertens in Linz, geen punten voor WTA Finals

19:05 Met een nederlaag in de tweede ronde van het toernooi van Linz heeft Kiki Bertens zichzelf geen goede dienst bewezen met het oog op de WTA Finals in Singapore, later deze maand. Margarita Gasparian (24), de nummer 137 van de wereld, was verrassend te sterk: 5-7, 6-2, 6-7 (3).