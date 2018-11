Belgische bondscoach zwijgt over Real Madrid

Roberto Martínez is naar eigen zeggen alleen bezig met het Belgische elftal en houdt zich niet bezig met Real Madrid. De naam van de Spanjaard circuleert in Spaanse media als opvolger van de vorige maand ontslagen Julen Lopetegui.

,,Je kan geruchten en speculaties niet controleren. Alleen het heden telt, en dat zijn de wedstrijden tegen IJsland en Zwitserland. Dit speelt niet in mijn hoofd", aldus Martinez, die met de Belgen in voorbereiding gaat op de interlands met IJsland en Zwitserland in de Nations League.

Bij Real is Santiago Solari voorlopig interim-trainer. Onder zijn leiding lijkt 'De Koninklijke' de weg naar boven weer gevonden te hebben. Martínez: ,,Of ik al contact heb gehad met Real Madrid? Dat is niet interessant voor mij, het is irrelevant. Het zou van weinig respect getuigen om het over iets anders dan IJsland en Zwitserland te hebben.”