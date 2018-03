Belgische bondscoach Martinez laat toekomst open

Laatste voetbalschoenen Cruijff geveild voor goede doel

16:47 De laatste voetbalschoenen die Johan Cruijff in zijn leven droeg worden zaterdag verkocht. De opbrengst is voor de Sunday Foundation, die zich inzet voor de meest kansarme kinderen in Sierra Leone. ,,Hij zou dit mooi hebben gevonden'', zegt Sander de Kramer van de betreffende stichting. ,,Johan was zeer begaan met het lot van deze kinderen.''