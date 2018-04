'Belgische Beckham' zegt het profvoetbal vaarwel

,,Ik heb de beslissing om te stoppen al een tijdje genomen, maar het is leuk dat ik mijn carrière kan afsluiten met een positieve noot: de redding van Westerlo'', aldus De Ceulaer na afloop. De club wist zich vandaag te verzekeren van lijfsbehoud in de Proximus League na een 1-1 gelijkspel tegen Tubeke.

De Belg boekte zijn grootste successen in het shirt van Racing Genk, waarmee hij zowel in 2012 als in 2013 de Belgische beker won. In 2011 werd hij genomineerd voor de Ferenc Puskás Award, maar de trofee won hij uiteindelijk niet.