Belgisch wielertalent, winnaar van Parijs-Roubaix voor beloften, overleden na botsing met auto

LIVE Formule 1 | Max Verstappen geeft fans meteen wat ze willen op Zandvoort

Het Formule 1-seizoen wordt na een korte zomerstop hervat in Zandvoort. De eerste vrije training is inmiddels achter de rug met Max Verstappen meteen als snelste coureur, de tweede vrije training volgt om 16.00 uur. Op de nu al goed gevulde tribunes zit de sfeer er goed in. Volg in dit liveblog alle ontwikkelingen van dag 1 in de duinen.