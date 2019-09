België spaart San Marino, eerste nederlaag Polen

In Belgische media had doelman Thibaut Courtois al gezegd: ,,Het stoort me dat je er naar af moet reizen in een druk seizoen terwijl je bij wijzen van al zeker weet dat je drie punten pakt. Als keeper weet je dat je misschien geen bal hoeft te pakken.” Dat zijn teksten die voetballers niet vaak uitspreken, maar voor aanvang van de wedstrijd tussen de nummer één (België) en 211 (San Marino) wist iedereen wel dat alleen een voetbalwonder van enorme proporties nodig was om België, waar onder meer Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Youri Tielemans gewoon meededen, van de drie punten te houden in San Marino.

Een heuse doelpuntenregen werd het in de eerste helft nog niet bepaald. Sterker nog: San Marino leek de 0-0 mee de rust in te kunnen nemen. Totdat Jan Vertonghen mee in de aanval ging en de bal tegen de hand van Mirko Palazzi schoot. Michy Batshuayi mocht zodoende na 43 minuten aanleggen vanaf elf meter. Hij faalde niet: 0-1.



Tien minuten na rust vielen Nacer Chadli en Dries Mertens in aan Belgische zijde en die twee brachten hun ploeg richting een score die beter bij het affiche paste. Beide voormalig AGOVV-spelers pikten hun goaltje mee en omdat Batshuayi nog zijn tweede maakte, werd de eindstand bepaald op 0-4.

Volledig scherm Het moment dat Jan Vertonghen de bal tegen de hand van Mirko Palazzi schiet. © BELGA

Groep E

In Groep E had Kroatië weinig problemen in en tegen Slowakije. De Kroaten scoorden vlak voor én na rust en gooiden daarmee al vroegtijdig een slot op de wedstrijd. Nikola Vlasic en Ivan Perisic waren trefzeker voor de vice-wereldkampioen. Uiteindelijk werd de eindstand bepaald op 0-4. Bruno Petkovic en Dejan Lovren deden namelijk ook nog een duit in het zakje.



Wales had het in eigen huis een stuk lastiger tegen Azerbeidzjan. Via een eigen goal van Pavel Pashayev kwamen de Welshmen wel op voorsprong na een krap halfuur, maar na een uur spelen zorgde Mahir Emreli voor een verrassende gelijke stand. Uiteindelijk was het, wie anders, Gareth Bale die zijn ploeg alsnog de drie punten bezorgde. Zijn kopbal werd nét achter de lijn nog weggewerkt, maar de scheidsrechter en zijn assistent hadden goed gezien dat de bal wel degelijk geheel achter de lijn was verdwenen: 2-1, tevens de eindstand.

Volledig scherm Nikola Vlasic. © REUTERS

Groep G

In Groep G had Oostenrijk geen kind aan Letland. Via twee goals van Marko Arnautovic en eentje van Marcel Sabitzer ging Oostenrijk na een uur al ruimschoots aan de leiding: 3-0. Uitendelijk liep de thuisploeg zelfs uit tot een eclatante 6-0 overwinning door goals van Pavels Steinbors (eigen goal), Konrad Laimer en Michael Gregoritsch.



De andere wedstrijd in de poule ging tussen Slovenië en koploper Polen. Daar zorgde Aljaz Struna na 35 minuten voor een verrassende voorsprong voor de Slovenen, maar na 65 minuten werd het leed nog groter voor Robert Lewandowski en consorten. Andraz Sporar maakte er 2-0 van en bezorgde daarmee Polen de eerste nederlaag in het EK-kwalificatietoernooi.



Polen is nog wel koploper met twaalf punten, drie meer dan Oostenrijk en vier meer dan Slovenië en Israël.

Volledig scherm Robert Lewandowski. © AP

Groep I

Schotland en Rusland speelden, in Groep I waar ook België en San Marino in spelen, een zogeheten zespuntenwedstrijd. Het verschil tussen beide landen was vooraf drie punten in Russisch voordeel en daarmee zouden de Russen een belangrijke stap kunnen zetten richting kwalificatie voor het EK 2020.



Het was echter Schotland dat via John McGinn op voorsprong kwam na elf minuten. De middenvelder van Aston Villa profiteerde van een slippertje van Rusland-doelman Guilherme. Dat slippertje werd vervolgens nog wel hersteld door zijn ploeggenoten. Na 40 minuten was het Artem Dzyuba die zijn zesde van de EK-kwalificatie maakte en na een uur spelen zorgde een eigen goal van Stephen O’Donnell ook voor de 1-2. Dat was bovendien de eindstand en dus zijn België (15 punten) en Rusland (12 punten) al héél dicht bij het EK 2020, aangezien nummer drie Kazachstan op ruime achterstand staat met zeven punten.



Eerder op de dag kwamen ook Cyprus en Kazachstan al in actie in Groep I. Zij speelden met 1-1 gelijk.