België moet Hazard toch missen voor EK-kwalificatieduels

Bondscoach Roberto Martinez verraste enigszins door Eden Hazard op te nemen in zijn selectie, hoewel de topaankoop van Real Madrid al enige tijd hinder ondervindt van een dijbeenblessure. ,,We zien onze captain dinsdag", zei Martinez bij de bekendmaking van zijn selectie. ,,De wedstrijd tegen Schotland is pas op 9 september. We zullen zien of hij het haalt.”