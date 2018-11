België mist finaleronde na sensationele comeback Zwitserland

Sensationele comeback

Vanwege de 2-1 zege van België op Zwitserland in Brussel vorige maand moest Zwitserland daardoor met 4-2 winnen om eerste te worden in poule 2 in Divisie A in de Nations League. Een onmogelijke missie, zo leek het, maar daar wilden de Zwitsers niets van weten. Nog voor rust stond het al 3-2 voor Zwitserland dankzij doelpunten van AC Milan-linksback Ricardo Rodriguez (penalty) en twee van Benfica-spits Haris Seferovic.



In de 62ste minuut maakte de Zwitserse verdediger Nico Elvedi zijn fout uit de tweede minuut goed. Met een rake kopbal na een indraaiende voorzet van Liverpool-speler Xherdan Shaqiri maakte hij zijn eerste interlandgoal voor Zwitserland en zorgde hij voor de 4-2. De laatste keer dat de nationale ploeg van Zwitserland terugkwam na twee goals achterstand was tachtig jaar geleden (9 juni 1938), toen Duitsland met 4-2 werd verslagen tijdens het WK van 1938 in Frankrijk. Uit een voorzet van rechtsback Kevin Mbabu maakte Seferovic er met een fraaie kopbal ook nog 5-2 van in de 85ste minuut. Seferovic werd daarmee de eerste speler die een hattrick maakte tegen België sinds Igor Belanov (Sovjet-Unie) tijdens de 4-3 overwinning op het WK 1986 in Mexico.