België loot Frankrijk in halve finale Nations League, Italië tegen Spanje

Vier andere finalisten in Nations League dan in 2019

19 november Met Italië, België, Frankrijk en Spanje hebben vier andere landen zich geplaatst voor de Final Four in de Nations League dan tijdens de eerste editie in 2019. Vorig jaar streden Nederland, Portugal, Zwitserland en Engeland om de hoofdprijs. Portugal won de titel dankzij een zege in de finale tegen Oranje.