België in jubelstemming voor presentatie Hazard bij Real

Bij Real Madrid krijgen alle nieuwkomers een ontvangst van formaat, maar De Koninklijke wil met de presentatie van Hazard Cristiano Ronaldo overtreffen, denkt HLN. ,,Real hoopt het wereldwijde record van Ronaldo morgen minstens te evenaren. Ze dromen er in Madrid zelfs stilletjes van dat de arena - in Bernabeu is er plaats voor 81.000 fans - tot in de nok vol zal zitten. ” Even ter vergelijking: bij de presentatie van Cristiano Ronaldo kwamen 80.000 mensen opdraven. Het is volgens de Belgische krant dan ook niet meer dan logisch dat De Koninklijke alle zeilen bijzet om van de voorstelling van Hazard de grootste uit de clubgeschiedenis te maken, want de Belg moet ‘de nieuwe redder worden van een geteisterd Real Madrid.’