België behoudt perfecte score met plichtmatige zege in Kazachstan

De Belgen verzekerden zich donderdag met een monsterzege op San Marino (9-0) al van plaatsing voor het EK 2020, maar de ploeg van bondscoach Roberto Martinez ging in Nur-Sultan gewoon door met winnen. Spits Michy Batshuayi opende na 20 minuten op aangeven van Dennis Praet de score. Thomas Meunier besliste het duel kort na rust, na een schitterende pass van aanvoerder Eden Hazard (bekijk video onderaan dit artikel). In de blessuretijd debuteerde Brandon Mechele van Club Brugge in de nationale ploeg.



Onze zuiderburen hebben hun acht wedstrijden in groep I allemaal gewonnen. De nummer 3 van het laatste WK maakte in deze kwalificatiereeks al 30 doelpunten en kreeg er slechts eentje tegen. Achter het ongenaakbare België ligt Rusland op koers om zich als tweede in de groep te plaatsen voor het EK. De Russen kunnen kwalificatie zondagavond veiligstellen in de uitwedstrijd tegen Cyprus.