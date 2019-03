België begint ondanks blunder Courtois met zege aan kwalificatie

Tevreden Van Dijk voelt mee met Tete: ‘Heel jammer voor Kenny’

21 maart Aanvoerder Virgil van Dijk keek met een tevreden gevoel terug op de eerste EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Wit-Rusland in De Kuip (4-0). ,,We hebben laten zien wat we kunnen en wat we willen. We willen naar het EK’', zei de maker van de vierde treffer bij de NOS. ,,We hebben bij vlagen ook goed gevoetbald. Dit is een heel fijn begin.’'