België als eerste land zeker van EK 2020 na grote zege op San Marino

Halverwege stond het al 6-0 in Brussel, waar de 26-jarige spits Romelu Lukaku in zijn 83ste interland zijn 50ste goal maakte voor de Rode Duivels. De spits van Internazionale opende in de 28ste minuut de score en maakte in de 41ste minuut ook de 4-0. Nacer Chadli, Cristian Brolli (eigen goal), Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Christian Benteke, Yari Verschaeren en Timothy Castagne maakten de overige goals voor de Belgen, die in acht kwalificatieduels voor het EK 2020 nog geen punt lieten liggen.