Belgen laten Engeland mede dankzij beauty Mertens kansloos

Engeland moest winnen van België om zicht te houden op groepswinst, maar het perspectief op drie punten verdween al snel. Scheidsrechter Danny Makkelie wees al in de tiende minuut naar het midden na een treffer van de Belgen. Youri Tielemans, actief voor het Engelse Leicester City, ontving de bal van Romelu Lukaku en schoot via een Engels been hard via de binnenkant van de paal raak.



Nog geen kwartier later volgde het hoogtepunt van de wedstrijd. Mertens, die in Nederland uitkwam voor AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV, mikte een vrije trap vanaf een meter of twintig prachtig over de muur en in de hoek: 2-0. De fraaie treffer kwam als geroepen voor Mertens, want de 33-jarige spits beleeft vooralsnog een moeizaam seizoen met Napoli. Het was voor hem extra mooi omdat hij voor het eerst sinds zijn elfde weer een wedstrijd in zijn thuisstad speelde, want de wedstrijd werd afgewerkt in het stadion Den Dreef in Leuven.