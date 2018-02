Belgen domineren wederom Zwemloop Bergen op Zoom

Deelnemers aan de hoofdafstand zwommen 1 kilometer, waarna de atleten de kou in liepen voor vier omlopen van 2,5 kilometer. Zoals bijna ieder jaar domineerden de Belgen de top van de wedstrijd. Bijna tegelijkertijd kwamen de Belgen Lars Baeyens (Wechelderzande) en Arno Lambrecht (Kuurne) het water uit, waarbij vermeld moet worden dat Lambrecht per abuis 50 meter teveel had gezwommen. Uiteindelijk won Baeyens met overmacht en was hij ruim twee minuten sneller dan zijn naaste concurrent. De Nederlander Sander de Bart uit Breda werd knap derde, hiermee een clean sweep van de Belgen voorkomend.

Bijzonder was de deelname van Nick Marijnissen. Marijnissen gold als een Nederlandse topper in de triatlonsport in de jaren negentig van de vorige eeuw. De geboren Bergenaar woont tegenwoordig in Thurins, Frankrijk, niet ver van Lyon. Speciaal voor deze zwemloop was hij overgevlogen. "Ik was er twintig jaar geleden bij de eerste keer bij en wilde ook de laatste editie van de partij zijn," zei hij. Marijnissen eindigde als twaalfde.