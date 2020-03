Beledigde Hoffenheim-miljardair Hopp laat zich niet wegjagen

Gelijkspel in topper Gemengde gevoelens bij Berghuis: ‘Thomas heel even kwijt en zij scoren meteen’

17:06 Feyenoord maakte een sterke indruk in de topper met PSV in Eindhoven, maar helemaal tevreden was aanvoerder Steven Berghuis niet. ,,Uiteindelijk niet, nee. Je wilt altijd winnen.”