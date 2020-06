Belastingontduiker Diego Costa wil celstraf afkopen

De verjaardag van... Peter Houtman (63): ‘Ik voel me nog een jonge hond van dertig’

13:29 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Peter Houtman, de immer opgewekte stadionspeaker van Feyenoord, die 63 kaarsjes uit mag blazen.