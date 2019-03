Belangrijke zege voor Villarreal in degradatiestrijd, Getafe blijft vierde

zondag 1B Dosko verliest ondanks goal Brian Kruf en breekt met mythe, Moerse Boys dankt supersub Van Overveld

20:07 De mythe leek geboren: ‘Wanneer Brian Kruf scoort verliest Dosko nooit’. Even snel als de mythe opkwam is deze ook weer voorbij, want Olympia pakte de winst mee naar Gouda, 1-3. In Klein-Zundert was invaller Mitchell van Overveld opnieuw trefzeker. Ditmaal bezorgde hij Moerse Boys een punt.