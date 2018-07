Bekroont Kroatië tegen Frankrijk verrassend WK met titel? 

Frankrijk en Kroatië maken vanaf 17.00 uur uit wie zich de komende vier jaar wereldkampioen voetbal mag noemen. De Haantjes starten als favoriet aan de eindstrijd in Moskou. Maar dat was twee jaar geleden in Parijs ook het geval en toen verloor het voor eigen publiek de finale van het EK tegen Portugal (0-1).



De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft zijn spelers nog even aan de finale van het laatste EK herinnerd. Hij kan, na de Braziliaan Mario Zagallo en de Duitser Franz Beckenbauer, de derde persoon worden die het WK als speler én trainer wint.



Frankrijk won het WK al eens in 1998. Kroatië eindigde in dat toernooi als derde, met dank aan een zege op het Nederlands elftal in de troostfinale (1-2). Bondscoach Zlatko Dalic hoopt dat zijn spelers zich na een achtste finale, kwartfinale en halve finale met verlenging nog eenmaal kunnen opladen om aan de grote wens van de ruim 4 miljoen landgenoten te kunnen voldoen.