Bekritiseerde Ter Mors na afhaken: ‘Je moet een keuze maken waar je zelf achterstaat’

Door Lisette van der Geest



Bovenaan staan in het tussenklassement van een NK en vervolgens stoppen. De keuze van Jorien ter Mors om vandaag geen 5000 meter te rijden en het nationale allroundtoernooi vroegtijdig te verlaten was voor de schaatsster een logische, maar voor het gros van de buitenwacht niet. ,,Tuurlijk, in mijn hoofd wil ik altijd graag winnen en meedoen aan de winst, en er is altijd wel een stemmetje dat zegt: ‘Wat als?’ Maar ik moet naar de lange termijn kijken.’’



Dus besloot de 30-jarige Ter Mors, terwijl ze ‘helemaal kapot’ op een bankje naast het ijs zat uit te hijgen van de 1500 meter waarop ze zojuist tweede was geworden: ,,Het is goed zo. Ik heb gedaan wat ik wilde, die trainingsprikkel gepakt, drie goede races gereden en daar wil ik het mee afsluiten.’’