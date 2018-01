Bekijk hier hoe Harry Kane Spurs-historie schrijft

Harry Kane is de nieuwe clubtopscorer van Tottenham Hotspur in de Premier League. De Engelse spits was twee keer trefzeker in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Everton en bracht zijn clubtotaal op 98 doelpunten. Daarmee passeerde hij Teddy Sheringham, tot zaterdag met 97 doelpunten de topschutter van de Londense club. Kane bracht de tweede en derde goal op zijn naam. De eerste kwam op naam van de Zuid-Koreaan Son Heung-min en de vierde op die van oud-Ajacied Christian Eriksen. De drie doelpuntenmakers waren ook de uitblinkers bij de Spurs, dat dartelde in de aanval. Everton kwam er niet aan te pas.