Bekijk hier de uitslagen en standen in de Europese topcompetities

Vierde klasse C WDS’19 krijgt teveel met drie punten tegen PCP: ‘Was gewoon een hele slechte wedstrijd’

Door met een 1-0-overwinning aan de haal te gaan op stadsgenoot PCP kreeg WDS’19 teveel van het goede. De wedstrijd verdiende over het geheel genomen geen winnaar. In het kort waren er drie personen in het veld die een hoofdrol hebben gespeeld in deze toch wel slechte uitvoering van een voetbalwedstrijd.

8:01