Bekijk hier de topsamenvattingen van afgelopen weekend

Braziliaan­se oud-AZ-spits Ari opgeroepen voor Russische selectie

12:26 De Braziliaan Ariclenes da Silva Ferreira, kortweg Ari, is vandaag op het laatste moment opgeroepen voor de Russische selectie, voor de oefeninterland van donderdag in Leipzig tegen Duitsland. De voormalige spits van AZ, die al sinds 2010 in Rusland actief is, speelt voor FC Krasnodar.