Bekijk hier de samenvatting van de kwalificatie in Austin

Nederland­se windfoi­lers grijpen net naast wereldti­tel in Brest

De Nederlandse windfoilers Luuc van Opzeeland en Huig-Jan Tak hebben bij de WK in Brest net naast de wereldtitel gegrepen. Van Opzeeland en Tak moesten het in de finale afleggen tegen de Duitser Sebastian Kördel. In plaats van via een medalrace werden de medailles bij de WK windfoilen verdeeld via een knock-outsysteem.

22 oktober