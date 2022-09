Bekijk hier alle video’s van de Grote Prijs van Singapore

Vader tienermeis­jes over Van der Poel: ‘Hij had recht om boos te zijn, maar wat hij gedaan heeft kan niet’

De hotelverhalen van Mathieu van der Poel voor het WK wielrennen doen ook in Australië uiteraard de ronde. Emad, de vader van de meisjes in kwestie, doet nu zijn verhaal in Australische media. ,,Hij had het recht om boos te zijn, maar wat hij gedaan heeft kan niet.”

28 september