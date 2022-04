Bekijk hier alle video’s: dit gebeurde er de afgelopen uren in Melbourne

Leclerc weer snel Max Verstappen gefrus­treerd maar 'split' wel de Ferrari's in tweede training Australië

Na de vierde tijd eerder op de dag, heeft Max Verstappen in de tweede vrije training getekend voor de tweede tijd. Ditmaal bleef hij Carlos Sainz voor, Charles Leclerc was wel nog altijd ruim twee tienden sneller. Onderweg had Verstappen wel nog een en ander aan te merken op de prestaties van zijn RB18.

